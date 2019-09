Idol-Ludwig öppnade upp om sin mammas bortgång – fick ris och ros av juryn för solosången

Ludwig Hahn var 15 år när hans mamma dog. Under onsdagskvällens avsnitt av Idol berättade han hur det har påverkat honom i livet.

– Det har präglat mig mycket. Jag har haft svårt att släppa fram känslor och varit bra på att blockera dem. Musiken har varit ett sätt för mig att kunna släppa fram saker och ting, säger han.

Hahn var, vilket den skicklige sångaren även berättade om i en stor intervju med VLT, skeptisk till att söka till Idol initialt.

– Men min flickvän har verkligen pushat mig att hålla på med musiken. Det är också mycket tack vare henne jag har lärt mig att komma i kontakt med mina känslor och vara mer öppen och prata om saker och ting, säger han.

Solosången, då? Jo, man kan säga att Ludwig Hahn fick ett godkänt som första omdöme i delmomentet.

– Du hade kunnat ge en ännu mer teatralisk känsla, men du har fortfarande en vansinnigt häftig och ball röst. Det har jag tyckt sedan första gången vi hörde dig. Vi kommer att sova på saken och ge dig ett beslut i morgon, sa juryns ordförande Anders Bagge.

– Det känns som att du analyserar lite för mycket. Det hade varit kul att se dig mer avslappnad, särskilt när det är en sådan här låt, sa Nikki Amini, och syftade på att låten han framförde, "Somewhere only we know", var en av hans flickväns favoritlåtar.

I torsdagskvällens program får Ludwig Hahn reda på om han är en av de 19 som går vidare till kvalveckan eller inte.