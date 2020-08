Inbrott på arbetsplats – polisen misstänker stöld till ett värde av en halv miljon

Enligt Daniel Wikdahl, presstalesperson på RLC Mitt, åkte polisen ut på ett inbrott till en arbetsplats på Finnslätten vid sju-tiden på tisdagsmorgonen.

– Det verkar ha skett inbrott under natten. Det går inte att se hur man har tagit sig in. Vi kommer att genomföra en tekniskt undersökning så kanske vi får en klarhet i hur man har burit sig åt att bryta sig in, säger han.

Inbrottet ska ha skett på en arbetsplats och enligt Daniel Wikdahl ska 64 stycken arbetsstationer blivit genomsökta av gärningsmännen.

– Man har tillgripit gods för ett värde som i nuläget uppskattas till en halv miljon. Vad det är för någonting vet jag inte, säger han.

Hur kommer arbetet att se ut nu framöver?

– Vi har varit där med hund bland annat och undersökt, och vi har spärrat av ett antal arbetsstationer som har undersökts av tekniker, säger han.

I nuläget är ingen gripen.