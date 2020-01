Inget beslut om tiggeriförbud – politikerna höll inte tiden

Anmäl text- och faktafel

Torsdagens fullmäktige var ett extra insatt sådant, ett uppsamlingsmöte. Här skulle de motioner och interpellationer som inte hunnits med de senaste månaderna behandlas.

Men den pratglada församlingen var inte mindre pratglad denna kväll. Trots att inga tunga beslut stod på dagordningen, det handlade enbart om motioner (förslag) och interpellationer (frågor) så blev halva dagordningen kvar.

Det blev långa debatter om flera motioner. Under en och en halvtimme diskuterades motionen av Moderaterna att nyanlända bör tilldelas tidsbegränsade hyreskontrakt. Numera är det också så. Alla som är i behov av så kallade sociala lägenheter får bo i samma lägenhet två år med två års möjlig förlängning. Sedan måste man få en ny lägenhet via socialförvaltningen eller ha ordnat eget boende, annars träder besittningsskyddet in, det vill säga då kan hyresgästen bo kvar.

Detta gäller dock numera för alla som får sociala kontrakt, det är samma regler för alla som anses ha de mest akuta behoven, oavsett om man är nyanländ eller inte.

Det blev också en flödig diskussion om Västerås stad borde anställa en person som ägnar sig enbart åt de små och mellanstora företagen. Detta efter ett förslag från Moderaterna. Efter en lång debatt röstades detta ner, majoriteten ansåg att det är upp till Västerås stads näringslivsbolag hur det ska organisera verksamheten.

En del motioner diskuterades snabbare än andra men när det bara återstod en timme av sju konstaterade fullmäktiges ordförande Lars Kallsäby att halva dagordningen var kvar. Och regeln är hård. Fullmäktige avslutas klockan 23.00. Aldrig senare.

En av de motioner som inte hanns med var Moderaternas förslag på att inrätta ett tiggeriförbud i Västerås. Motionen har nu mer än två år på nacken och har skjutits upp från tidigare möten, eftersom man förväntar att den kommer att resultera i en längre debatt.

Resultatet är dock väntat, när nu motionen kommer upp nästa gång. VLT har tidigare undersökt hur partierna står i frågan och en stor majoritet av politikerna i fullmäktige vill inte ha ett förbud.

Eventuell hinner man ta upp motionen om ett tiggeriförbud vid det kommande sammanträdet i februari.