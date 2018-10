Besviket Per-Ols efter poängtappet – hade segern med en minut kvar: ”Vi brukar ha oflyt”

Toppmöte och länsderby väntade under onsdagen för Per-Ols när laget tog emot Sala Silverstaden. Hemmalaget hade initiativet under stora delar av matchen och det såg länge ut som att det skulle räcka. Men med bara minuten kvar så kvitterade gästerna.

– Just nu känns det jävlig tungt, säger Evelina Molnar.