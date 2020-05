Insändare: Äckliga Försäkringskassan

Blir så enormt förtvivlad på detta svenska system jag bidragit med miljontals kr under 12år. Stressen samt sjukdom får mig till att gå in i väggen utav dess like. Får sparken av ett mindre företag pga "Semesterersättning" kostar denne ca fyra tusen i månaden, "Pga Arbetsbrist" ren bullshit. När fackets representant och arbetsgivaren är bra vänner privat kan allt kringgås. Får löjlig ersättning pga jag då är arbetslös formellt. Försäkringskassan lovordar sin expertis till hjälp med Arbetsförmedlingen.

När man börjar bli bättre och frågar om man får ta pappaledigt t.e.x en fredag för att ge barnen en roligare dag muntligt på ett möte och får till svar Ja självklart. Sedan går det 2 veckor och tar denna dag för barnens skull och sedan ringer dom och meddelar detta var allvarligt brott. Blir av med min sjukersättning retroaktivt pga detta, och deras så kallade expertishjälp jag inväntat över 6 månader än att ta saken i egna händer och börja jobba för att sedan gå in i väggen.

Min handläggare törs ej ringa och meddela detta "dystra" besked jag blir av med sjukpenningen pga detta. Så en "standinn" från försäkringskassan ringer för att ge mig detta besked än ordinarie. Blir riktigt upprör och säger delvis dumma saker. Och förklarar varför jag gjort detta osv men det vill man ej höra på. Så sagt och gjort lurad av dom och bedragen i 6 månader på ca 7 800kr per månad, samt återbetalningsskyldig. Deras chef ringer och beklagar detta tråkiga men inget att göra.

Frustrerad och uppgiven hederlig medborgare

