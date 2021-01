Insändare: Åk inte på några onödiga resor

Jag, tillsammans med min hustru, har varit distanserade i tio månader, och levt en förhållandevis tråkig tillvaro där vi bara träffat nära och kära utomhus, med den distansering som rekommenderas.

Man blir djupt besviken och ledsen när man hör nyheterna på tv, och läser det som publiceras i tidningar om personer med höga befattningar som inte förstår att föregå med gott exempel.

Generaldirektören Dan Eliasson, som är högsta chef för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), med stort engagemang i den pandemi som råder, väljer att åka till Kanarieöarna för att fira jul och nyår. Hur tänker man som företrädare för en statlig myndighet, när man tar ett sådant beslut?

Det finns ytterligare en person som man kan ifrågasätta om lämpligheten finns för den befattning hon innehar. Sjukhusdirektören Liselott Sjöqvist väljer att åka till södra Spanien under jul och nyår, och det kan inte heller anses lämpligt under rådande omständigheter, där personalen på Västerås Sjukhus i stort sett går på knäna, under den arbetsbelastning som råder. Det måste bland många i personalen ses som ett hån, då många har fått ett mer arbetsamt schema under denna pandemi.

Jag är fullt medveten om att det inte råder något reseförbud till många länder i Europa, men man måste som individ göra en bedömning. Är detta en nödvändig resa?

En annan sak som får mig att höja på ögonbrynen är när man läser att företrädare för vår regering väljer att besöka shoppinggallerior under julhandeln.

Mitt råd till alla är, försök att härda ut, snart kan vi bli vaccinerade och förhoppningsvis leva ett mera normalt liv.

70+

