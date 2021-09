Insändare: Akuten återigen bortglömda

Region Västmanland har lyckats igen. Inte nog med att ni glömde bort att prioritera Akuten under en lång tid när covid-19 kom, vi fick lov att låna ut vår egen personal till Iva, när alla patienter som lades in på vårt kära sjukhus passerade oss, det var vi som tog in riktigt dåliga på larm och på alla våra olika kliniker på akuten och stabiliserade patienterna så pass att de kunde gå vidare ifrån oss.

Det var vi som tog alla prover och gick med patienterna till röntgen innan de kunde gå vidare från oss. De patienter som det omtalade, men ack så behövliga tältet utanför tyckte behövde undersökas mer kom in till oss för vidare undersökningar.

Nu lyckades ni återigen glömma bort att ens höra hur vi tyckte att covid-19-året var i er fina bok ni gjort.

Känner våra chefer inte rätt personer, eller skriker de inte lika högt? Eller gnällde de inte lika mycket?

Tack för den käftsmällen Region Västmanland!

En vanlig uska som gör sitt bästa