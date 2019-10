Insändare: Alla har rätt till skogen – även under jaktsäsong

Så har det hänt igen: en svampplockare blir påhoppad av älgjägare, som uppfattar honom störande i ”deras” mark när de ska jaga.

Ett gott råd till den drabbade blir: vänd ryggen till det här tramsandet och fortsätt med din svamp. Du har lika stor rätt att vara där som jägarna, därom kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Faktauppgifter i de här frågorna bör alltid inhämtas från de organ som är satta att förvalta dem, alltså Länsstyrelser och Statens Naturvårdsverk. Inte jägare, vars rättstolkningar ofta tillkommit från övertygelser inom de egna leden.

Under den tid jag samarbetade med jägare upplevde jag sällan motsättningar mellan olika naturintressenter på det här sättet. Den äldre generationens jägare hade sett människor plocka svamp och bär under jakten så långt man mindes tillbaka. Det uppfattades inte konstigt då, medan känslan av intrång däremot är mycket utbredd hos den nuvarande generationen. Kanske att de yngre – med nutidens höga arrendetaxor och anbudsförfaranden – mer tolkar jakten exklusivt, och i ljuset av avgifternas rättvisa, bör ses särställda gentemot dem som inget betalar. Från mun till mun kan såna känsloyttringar lätt omvandlas till sanningar, men saknar naturligtvis all juridisk relevans.

Ty det man arrenderat, och betalt för, är rätten till jakt – inget annat. Man har inte förvärvat en mark, som så ofta sägs, och vars disposition man då beslutar om, med hyresgästens privilegier. Det är inte så. Ett jaktarrende är inget jordarrende, och beslut om markanvändning, upplåtelser, disciplinfrågor m.m. förblir i alla lägen markägarens.

Men dispositionen till skog och mark omfattar alla människor, i det som på lagspråk heter sedvanerätten. Den kan därför varken arrenderas ut eller tillskansas som en ”rätt”. Svampplockaren, orienteraren, ryttaren m.fl. vistas således inte i skogen underställda jakten, utan disponerar sina fritidssysselsättningar på samma mandat som jägarna själva.

Som ett halmstrå ”avdammas” här gärna säkerhetsargumentet, Skrämmer bra, men känns också tillrättalagt och krystat, då jägarna själva – med skyldighet – har att beakta kulbaneriktning innan skott får avlossas. Man kan rimligen inte kräva utrymd skog för att kunna tillgodose detta, i vad som ändå i grund är hobby.

Försök att avhysa, eller schasa bort människor är däremot brott mot sedvanerätten, och bör polisanmälas. Även om anmälan läggs ner, erhålls en bekräftelsekopia av polisen, som bör delges markägaren för kännedom. Detta kan få betydelse inför en förnyelse av arrendet. De större skogsbolagen brukar som regel vara måna om sin image utåt, och vill inte ha arrendatorer som ger sig på friluftsfolket.

En personlig undran förblir dock hur mycket av jaktes sociala ställning man berör i en jägarexamen idag, tänkt mot mötet med människor och ett föränderligt samhälle. Framtidens jägarkår kan knappast ha något att vinna på att isolera sig med sina revirkänslor, utan blir den givna förloraren i ett urbaniserat samhällsklimat, som alltmer ser på jakten som något avlägset och väsensfrämmande. Det i särklass dummaste man då kan göra, som minoritet, är att utmana det samhället, istället för att bejaka det, och inse att man själv måste bli en del av det. Ett utvidgat friluftsliv är ett uttryck för det samhällets behov, där jakten måste finna sin plats i paritet med det omgivande.

Hans Lindmark

Anmäl text- och faktafel