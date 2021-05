Insändare: Alla ska känna sig trygga på kyrkogården

Svar på inlägget "Tacksam för en lösning på buset", VLT den 19 maj.

Vi förstår den oro de boende uttrycker gällande ett långvarigt problem med bus omkring Östra kyrkogården. Vi har under flera år arbetat med denna fråga. Mellan slutet på april och allhelgona har vi bland annat ombesörjt rondering av kyrkogården av ett vaktbolag, en gång under eftermiddagen och en gång under kvällen alla dagar i veckan. Vi har också enligt avtal säkerställt att våra medarbetare kan kalla in vaktbolaget om bekymmer uppstår mellan ronderingarna.

För oss är det viktigt att både våra medarbetare och besökare till kyrkogården kan känna sig trygga och det är därför vi har upprättat samarbete med ett vaktbolag.

Vi har även haft kontakt med polisen men de har inte möjlighet att komma till kyrkogården om det inte handlar om uppenbara brott.

Vi har gärna en fortsatt dialog med såväl Västerås stad som polisen i frågan.

Eva Carlin

kyrkogårdschef

Svenska kyrkan Västerås