Insändare: Ändra bussen på Vallby

2011 när jag flyttade till Brottberga gick bussen, efter att ha passerat Vallby centrum, runt via Vallbyleden, Vallbygatan, Skerikesvägen och tillbaka till Vallby centrum.

Två år efteråt har busslinjen minimerats till enbart en slutstation i slutet av Vallbyleden. De norra och östra delarna av Brottberga och Vallby har helt tappat kontakten med bussarna. Bor man till exempel på det nya området vid Älvkullen har man drygt en kilometer till närmaste hållplats.

Mitt förslag är att efter stopp vid slutstationen på Vallbyleden kan bussen fortsätta höger ut på Norrleden och sedan in Skerikesvägen för att direkt svänga höger in på Vallbygatan. Därifrån kommer man tillbaka för att senare komma fram till Vallbyleden. En runda på max fem minuter. Då har man täckt upp större delen av de norra stadsdelarna. Vänta inte med beslutet eftersom det inom kort flyttar in många familjer på Älvkullen.

Håkan Eriksson

numera pensionär på Logportsvägen, Brottberga

Anmäl text- och faktafel