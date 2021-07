Insändare: Anmäl brister i cykelvägar till staden

Marianne Gustafsson ställer i sin insändare "Hur sköter Västerås sina cykelvägar", VLT den 29 juni, frågor till staden om hur skötseln av cykelbanor går till.

Först vill jag tacka för att du lyfter frågan. Det är viktigt för oss att få veta när underhållet brister så att vi kan åtgärda det. Västerås stad ansvarar för över 40 mil cykelbana i staden. Dessa är indelade i tre olika driftområden och för att sköta dessa har vi avtal med olika entreprenörer. I avtalen ingår förutom skötsel även att ha kontinuerlig tillsyn över cykelbanorna och att kontrollera ifall något behöver åtgärdas.

Det finns regler för hur växtlighet får inkräkta på cykelbanor, gångbanor och vägar. Det får hänga ut grenar över dessa, men då måste de vara så högt upp att det går att passera fritt under. Vid en cykelbana ska det vara 3,2 meters fri höjd. För gångbana/trottoar gäller 2,5 meter.

Det är mycket värdefullt för oss att du påpekar att du upptäckt brister. För att vi ska kunna gå vidare med dessa skulle vi behöva veta var du har upptäckt bristerna. Därför skulle jag vilja be dig att gå in och göra en felanmälan i appen "Tryggare Västerås" eller via rubriken "Synpunkter och förslag" på vår webbplats. Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.

Madeleine Engström

Chef driftavdelningen teknik- och fastighetsförvaltningen