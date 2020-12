Insändare: Annus horribilis – det har varit ett fruktansvärt år

Ring, klocka ring, ring ut det gamla skitåret.

Ring så det dånar över lilla mys-stan, glädjerika lilla gulle putti putti gurk stan.

Ring klocka, ring så det dånar uti rättens krater, ring så det dånar över torn och tinnar, över hustaken, över gator, torg och parker, över byar, berg och dalar

Ring klocka så kristallkronorna vid maktens boningar skälver.

Ring in det nya året. Ring in omtanken, förståelsen, respekten och ödmjukhetens år.

Ring ut ondskan och falskheten och lögnernas år. Ring klocka, ring klocka så det dånar över syd till nord, över väster till öster.

Ring in kärleken, glädjens, lyckans och vänskapens år.

Ring bort, ring bort annus horribilis – det fruktansvärda året.

Ring in, ring in det nya året. Ring in hoppets år, gemenskapen och människovärdets år.

Ring bort våldet. Ring bort likgiltigheten. Ring bort hyckleriet, egoismens grundvärderingar.

Ring bort, ring bort allt det illa och onda.

Jan Eurico Melin

