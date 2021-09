Insändare: Är det slut med mänsklighet?

George Orwells "villfarelser" i boken 1984 har verkligen besannats!

I juli månad fick jag en faktura på min elförbrukning maj–juni. Mälarenergi meddelade min kostnad 14:78 plus 70 kronor i fast avgift plus spec 58:40 + 52:59 (totalt 195:77). Plus fast avgift 200 kronor, elöverföring 51:50, energiskatt 91:68, sammanlagt 539 kronor att betalas den 30 juli.

Några dagar senare meddelade Swedbank att en viss övertrassering ägt rum varför summan 539 kronor återdragits! Tvungen att invänta pensionen den 18 juli då likviden erlades omedelbart. Mälarenergi sände en påminnelse daterad 9 augusti.

Nu skickade Sveainkasso ett brev att man noterat min betalning den 19 augusti men ville ha en "inkassokostnad" på 180 kronor! För husfridens skull har jag betalat den, den 30 augusti – för hade jag inte betalat har man kopplat in Kronofogden.

I går kom ett brev daterat den 18 augusti med ett inkassokrav på 719 kronor från Sveainkasso.

När ska detta sluta?

Fattigpensionären