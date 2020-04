Insändare: Är flygplatsen viktigare än coronapandemin?

På VLT:s första sida lördagen 28 mars 2020, som Nyheter, står det med stora svarta bokstäver: "Dokumentet som visar hur flygplatsen blöder". Inte ett enda ord på första sidan om den rådande pandemin och alla blödande privata företag, vården som arbetar för högtryck med mera.

Hur kan detta bli kallat en nyhet i VLT när folket i Västerås med omnejd har lite viktigare att tänka på dessa dagar?

Eller är detta en medveten mediastrategi, som vid pressträffen för VLT 10 mars, i regi av Västerås Strategiska fastigheter AB i koncernen Västerås Stadshus AB? Att Västerås stad (kommun) har startat många aktiebolag för att förvalta Västerås skattebetalares egendomar och tillgångar är en medveten strategi för att kunna dribbla med inkomster och förluster mellan alla bolagen utan insyn för medborgare och media. Offentlighetsprincipen gäller inte ett aktiebolag.

Vilka som sitter i respektive styrelser och bokslutsiffror går att få fram på internet. En granskning av hela denna "koncern" av en oberoende ekonomiintresserad och kunnig reporter som kan ställa lite relevanta frågor till dessa ledande politiker är önskvärd.

Läsare av VLT matas hela tiden med hur dålig flygplatsen är för Västerås ekonomi och går maktens ärenden utan att ifrågasätta dessa dokument. Stadens styrande bör ha fullt upp med frågor angående pandemin och dess verkningar vilket även drabbar Västerås invånare och VLT har nog med material att rapportera om. Flygplatsens öde bör inte tas upp i kommunfullmäktige under rådande pandemi.

Björn, pensionerad flygtekniker

Svar direkt:

VLT har i skrivande stund publicerat cirka 450 artiklar om pandemin. Precis som du skriver är det en viktig fråga för alla just nu. För oss är det viktigt att berätta hur pandemin utvecklas och hur enskilda och företag drabbas, men också att berätta om alla goda insatser som görs i samhället just nu. Men, det finns också andra intressanta frågor än corona. Flygplatsen är en av dessa. Även om det finns ännu viktigare frågor just nu, är också frågor som rör flygplatsen intressanta att ta upp för VLT.

Daniel Nordström,

chefredaktör och ansvarig utgivare

