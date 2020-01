Insändare: Är jag inte säker på sjön?

Det är en mild och avslappnad vinter hittills över länet. Jag är en naturmänniska, gillar att utmana mig själv men även att uppleva den fina natur vi har i Västmanland.

Jag brukar vandra i skogar, besöka Bergslagens skogar och en och annan båt eller paddeltur på Mälaren.

En tanke slog mig häromdagen, efter en fantastiskt fin paddeltur ute på Mälaren. Är jag säker här? Vandrar jag i skogen och mot förmodan ramlar och gör mig illa förväntar jag mig hjälp via ambulansen. När jag efter min paddeltur häromdagen tar upp min kajak från Mälarens kalla vatten ser jag mycket förvånande Sjöräddningens två båtar inte i vattnet utan på land och nedstängda för säsongen.

Men det är 9 grader varmt och inte tillstymmelse till is på Mälarens vatten just nu. Är det is förväntar jag mig helikopterhälp eller svävare som tar sig fram på isen. Jag blir förvånad. Oroad. Och tänker mig nog för inför nästa paddeltur.

Varför är jag inte lika säker på hjälp på sjön som på landbacken?

Naturvännen

