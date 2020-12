Insändare: Är tomtkön till för att tjäna pengar?

Har de i Stadshuset förlorat sin själ? Är inte tomterna som släpps runt om staden till för familjer som bor trångt eller som länge önskat att bygga sitt egna hus?

Just nu släpper Västerås stad flera tomter för försäljning via mäklare för att få ett ”marknadspris” för kommande tomter i tomtkön. Inte nog med att fyra tomter av 39 blir ett missvisande marknadsvärde så har det blivit ett budkrig utan dess like där det finns aktörer som vill köpa tomter för att bygga hus sen sälja.

Att man påstår att man säljer marken för billigt är ett svepskäl för att tjäna mer pengar på medborgarnas bekostnad.

Har man säkerställt att tomterna går till rätt ändamål? Har man säkerställt i avtal att man ej får köpa för att sedan sälja direkt?

Tråkig utveckling.

Besviken medborgare

Anmäl text- och faktafel