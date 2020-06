Insändare: Årets sämsta mörkläggningar

I en intervju nyligen försvarade Stefan Löfven, återigen, den svenska coronastrategin: "Vi är inte sämst (andel döda), det är några som är bättre och några som är sämre".

Det måste väl vara en av årets sämsta mörkläggningar. När det gäller totalt antal döda i pandemin, uttryckt som antal per miljon innevånare, ligger vi förvisso inte sämst men det är bara fyra länder som är sämre (än så länge), Belgien, Storbritannien, Spanien och Italien. Övriga länder ligger långt, eller mycket långt under våra siffror. Frankrike hade för två månader sedan cirka 100 fler döda per miljon, vi passerade de för en månad sedan och nu har vi snart 100 fler per miljon.

Om man tittar på nuläget så är siffran över antal döda de senaste 14 dagarna lika skrämmande, om inte värre. Om man lägger ihop Tyskland, Norge, Finland och Danmark har de sammanlagt 200 döda. De har 100 miljoner innevånare, så hade vi samma utfall skulle vi haft 20 döda, vi hade 444!

Mot bakgrund av ovanstående är det ju ganska patetiskt att höra hur svenska ministrar, i olika sammanhang, ondgör sig över att vi svenskar blir portade av nästan alla länder. Men det mest sorgliga är ju naturligtvis bristen på ödmjukhet och modet att våga inse att det blev fel, hemskt mycket fel.

Det räcker inte att bara kunna slå sig för bröstet med att det nog var ett riktigt beslut att inte stänga alla skolor.

Sven Nilsson

