Insändare: Att sjukhuschefen drar på semester är brist på respekt

Var ska man börja? I snart tio månader har jag och mina kollegor på Medicinkliniken fått regelbundna mail från klinikens verksamhetschef där statistik på antalet inneliggande patienter och dödsfall relaterat till covid-19 har presenterats. Besked om att allt färre patienter läggs in följs snart av besked om att en negativ trend ses med fler patienter än någonsin förr. Hejarop från avdelningschefer, verksamhetschefer och smittombud bifogas. Sjukhuschefen skriver i ett mail ”nu måste alla dra sitt strå till stacken”.

Många vet redan att vårdpersonal blev av med sin semester i somras och blivit nekade semester under julhelgen. Just det behöver vi inte gå in på mer men ha det i åtanke när ni läser att vid årsskiftet åker sjukhuschefen på utlandssemester. Det är godtagbart enligt henne då det är lägre smittspridning där än i Västmanland.

Det här är en person som jobbat som legitimerad sjuksköterska i över nio år och som definitivt skulle kunna avlasta vården om hon själv arbetade efter samma premisser som hennes anställda.

Inte bara visar det brist på respekt för vårdpersonalen som sliter och de i samhället som följer riktlinjerna, utan framför allt för patienterna och anhöriga som lider.

Kan vi acceptera att en person som tar dessa beslut att åka utomlands under en pandemi också ska ha en stor roll i hur vården ska bedrivas? Det kan inte jag.

Herregud

