Insändare: Behåll flygplatsen, vi har råd

Replik på inlägget "Att maximera riskerna", 16 juni, på vlt.se

Efter att ha läst Kolja Gillis extremt klargörande inlägg tycker jag att vi i enlighet med hans presentation om alla risker för: följdskador och följdkomplikationer som man riskerar att utsätta skadade/sjuka människor för genom att stänga ner/avveckla Västerås flygplats. Miljövärnarna tycker säkert att det är bra att som Kolja beskriver; binda upp tillgänglig ambulanskapacitet med att köra fram och tillbaka till Arlanda. "Citat: Sedan kommer transporterna till och från Arlanda verkställas av ambulanserna i Västmanland vilket kommer binda upp ambulanskapacitet i minst 250-300 timmar mer per år än om transporterna skulle gått via Hässlö." 250-300 timmar där en bil inte finns tillgängligt för eventuella olyckor/akuta sjukdomsfall i Västmanland. Så beslutet drabbar inte bara de patienterna som transporteras än riskerar i värsta fall även hälsan/livet på gemene västeråsaren då ambulansen just inte kan vara framme på 5-10 minuter när de åker direkt från Hässlö än är en timme bort på plattan på Arlanda; skulle alla andra bilar i staden vara upptagna med andra patienter blir det lite väntan på ambulans."

Coronakrisens hantering av äldre personer har på grund av alla mellanled i ansvar (Stat,regler/lagar Landsting/region Kommun/utförare) helt i onödan dödat flera tusen personer. Tyvärr kommer ingen ansvarig att ställas till svars (vållande till annans död). Men vi kan inte fortsätta på den vägen, här kan vi eliminera ett sådan "mellanled i ansvar" genom att ha kvar flygplatsen.

Västmanlänning

före detta flygvapensoldat i Incidentberedskapen under Kalla kriget

Anmäl text- och faktafel