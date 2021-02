Insändare: Behåll kollektivtrafiken som ett realistiskt alternativ

2011 hade VL:s stadstrafik 6 miljoner resor per år. Trots det hamnade inte Sveriges femte största stad på tio-i-topp listan. Efter SmartKoll 2013 ökade antal bussresenärer med 15 procent till 6,9 miljoner resor per år det vill säga 18 900 resor per dag. Då staden har växt mycket de senaste 8 åren torde antalet resenärer vara fler i dag.

Nu har man beslutat att chockhöja priserna på bussresorna och riskerar att tappa stora mängder resenärer. Motivet är att linjetrafiken ska byggas ut, vilket i sig är bra. Men att utbyggnaden ska bära sina egna kostnader är fel.

Jag har inte tillräcklig insyn i de beräkningar som ligger till grund för förslaget, men resultatet kommer bli att många kommer att välja bilen framför bussen. Kollektivtrafiken är inte längre är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ.

Det ligger i tiden att få folk att växla från bil till buss och ambitionsnivån borde vara att få Västerås på tio-i-topp listan, inte tvärtom, få färre att åka kollektivt.

Busspriserna måste delfinansieras på annat sätt än med höjda priser. 19 000 resor per dag visar ändå på en vilja och ett behov av en attraktiv kollektivtrafik. Det skulle gynna fler än de som faktiskt åker buss i form av bättre miljö och färre bilar.

Fortsätt gärna med att bygga ut kollektivtrafiken. Inför halvtimmestrafik på förortslinjerna då studier visar att glesare trafik än så drastiskt minskar folks benägenhet att resa kollektivt.

Hitta andra finansieringslösningar.

T Andersson

