Insändare: Bemötande av ett flertal insändar-angrepp

Svar på insändaren ”Brandberg är sig lik” av signaturen ”Pojken som ser att kejsaren är naken”, samt på flera andra insändare med liknande budskap kring min tid 2014-18 som förtroendevald oppositionsföreträdare i individ- och familjenämnden.

I insändaren ifråga påstås att jag ”söndrat och härskat”. Min första kommentar till detta är att jag inte alls ”härskade” under dessa år, utan tvärtemot satt i opposition. I den mån jag hade något inflytande på besluten i nämnden, så berodde det på att företrädare för majoriteten i många fall delade mina synpunkter.

Majoritetsföreträdare i arbetsutskottet under dessa år var Ann-Louise Molin Östling (S), Anna Thunell (MP) och Marie Sundström (MP). Jag noterar att samtliga dessa tre offentligt i VLT den senaste veckan ställt sig bakom mig och försvarat mig mot de anonyma anklagelserna.

I arbetsutskottet i individ- och familjenämnden avgörs individärenden av yttersta vikt. De berör ofta samhällets svagaste och mest utsatta individer. Lagstiftaren har bestämt att förtroendevalda ska fatta en del av dessa beslut, något en del handläggare inom socialtjänsten tyvärr under dessa år tycktes ha ytterst svårt att acceptera. Även då faktaunderlagen var uppenbart undermåliga, och i några fall till och med visade sig vara ”friserade” och tillrättalagda, med avsiktligt undanhållna fakta, så hävdade en del handläggare att vi förtroendevalda inte skulle ifrågasätta, utan ”lita på experterna”. När ordförandejourens telefon ringde så var det nästan alltid med orden ”vi har ett beslut som du behöver skriva under”, aldrig med det mer korrekta: ”vi har ett förslag till beslut som vi vill att du tar ställning till”. Kort sagt: den som lagstiftaren i demokratisk ordning utsett till beslutsfattare behandlades av en del tjänstemän som en stämpel eller ett rundningsmärke.

(Ett exempel bland flera på när det gick illa var när tjänstemän ville förmå jourhavande ordförande att fatta beslut om omplacering till LVU i hemmet för ett barn. Ansvariga tjänstemän underlät då att informera jourhavande ordförande om att ”hemmet” var en undermålig bostad, att ena föräldern hade allvarliga missbruksproblem och att andra föräldern nyligen knivhotat den första – samtliga omständigheter som hade varit högst relevanta för beslutsfattaren att ta del av i det skriftliga underlaget till beslut.)

De i styckena ovan beskrivna tendenserna till undermåliga beslutsunderlag ville vi från arbetsutskottet givetvis inte finna oss i. Vi återremitterade därför en del ärenden, för faktakomplettering. Ibland sade vi också nej till föreslagna beslut. Jag uppskattar att vi lade oss i mindre än 5 procent av de tusentals ärenden som under dessa fyra år förelades oss för beslut. I de övriga 95 procent av ärendena gjorde vi exakt som tjänstemännen föreslog. Ändå uppfattas detta alltså tydligen som att vi ”inte litade på experter”.

Med på många av mötena i arbetsutskottet fanns ofta under dessa år en av förvaltningens mest seniora socialsekreterare. Hon heter Ritwa Frang och är kvalitetsansvarig för myndighetsutövningen. När det anonyma drevet mot mig inleddes i VLT förra onsdagen så valde Ritwa Frang att publicera följande på VLT:s FB-sida:

”Jag har arbetat som kommunal tjänsteman i ca 25 år varav de senaste 7 åren i stadshuset i Västerås. Jag har berett ett flertal ärenden till den nämnd som Jesper Brandberg satt i tidigare. Jesper är en av de mest engagerade, kompetenta och pålästa politiker jag har arbetat med. Han är noggrann med rättssäkra beslutsunderlag och korrekta beslut. Jag har ibland fått befogad kritik och återremisser på mina underlag. Kritik kan svida ibland men jag har aldrig blivit bemött på ett kränkande sätt. Denna artikelserie är ingen granskning, det är en återgivning av anonyma påståenden. Att sedan Matilda Molander i sin ledare hänvisar till Jespers längd som ett argument blir bara märkligt. Jag är ca 1,5 meter lång men har aldrig blivit rädd för Jesper Brandberg vid beredningar i nämnd eller arbetsutskott.”

I anslutning till citatet ovan vill jag vara tydlig med att jag inte har någon som helst personlig koppling till Ritwa Frang. Vi har knappt talat med varandra under de snart tre år som gått sedan jag lämnade mitt uppdrag i individ- och familjenämnden, och Ritwa Frang är idag inte på något sätt i beroendeställning till mig. Däremot är hon en person med osedvanligt hög integritet och ett stort rättspatos.

Avslutningsvis vill jag understryka att jag – utöver Ritwa – mötte väldigt många ytterst kompetenta tjänstemän under mina år inom individ- och familjenämnden; tjänstemän som drevs av stark moral och vilja att göra gott, och som alltid kunde skilja på sak och person. Jag mötte tyvärr också vissa grupper inom förvaltningen, som tyvärr tycks ha odlat en kultur av misstro mot demokratiska institutioner, en övertro på den egna, så kallat professionella, förträffligheten, och en oförmåga att skilja på sak och person. Blandat med detta fanns nog tyvärr också ibland ett underskott gällande ren juridisk kompetens.

Nämnden och dess förvaltning fick under början av förra mandatperioden mycket kraftig, och befogad, kritik från kontrollmyndigheten, just kring bristande hantering av individärenden. Min uppfattning är att kvaliteten nu förbättrats avsevärt, bland annat tack vare de krav som förra arbetsutskottet ställde. Att jag, eller mitt beteende, skulle vara en stor orsak till hög personalomsättning, eller höga personalkostnader, håller jag inte med om. Under min tid i nämnden stabiliserades tvärtom personalsituationen och andelen inhyrda konsulter, och därmed personalkostnaden, gick ned.

Jesper Brandberg (L)

Kommunalråd