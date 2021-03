Insändare: Börja se fördelarna också

Låt mig dela med mig av denna vecka av fjärrundervisning med mina elever. Har fått så mycket gjort och det har eleverna också.

I början av varje lektion har var och en fått sätta på videon en kort stund och säga hej. Efter genomgång har jag delat in dem i grupprum, där de har haft uppgifter att göra, enskilt eller i grupp. Under lektionens gång har jag besökt grupprummen och lyssnat på deras resonemang och sett så att de har förstått uppgiften.

Fem minuter innan lektionens slut tog jag tillbaka alla i klassrummet. De fick då skicka in en skärmdump, bild eller ett dokument på vad de hade gjort, innan jag sa hejdå till dem i den ordning de skickade in.

Jag har aldrig sett mina elever arbeta så bra som de har gjort denna vecka. Jag har också kunnat ha kontakt med elever under resten av dagen, då de har undrat något eller när jag ville påminna dem om uppgifter som inte kommit in. Då har det rasslat till och jag har fått in det.

Detta skulle inte ske under en vanlig skolvecka, när man bara ser eleverna några gånger i veckan.

Just det ja, närvaron har varit i stort sett 100 procent också. Jag är så nöjd. Dessutom har jag fått mycket mer gjort hemma än när jag sitter på jobbet och blir avbruten hela tiden, samt måste förflytta mig mellan olika lokaler.

Alla har också sluppit oroa sig för att bli smittade.

Tänk om man kunde ta upp det positiva med fjärrundervisning i debatten också och inte bara det negativa ...

Nöjd lärare