Insändare: Bra sjukvård i Västerås

I lördags svimmade jag vid matbordet, ramlade av stolen och slog huvudet i golvet. Ambulanspersonalen konstaterade att jag hade 28 i puls. Det blev blåljus till akuten. Därefter till hjärtavdelning för dropp som ska öka pulsen. Droppet gav inte avsedd effekt, en hjärtspecialist ringdes in för att koppla in en temporär pacemaker. I måndags opererades så en permanent pacemaker in.

Jag skriver detta för att uttrycka min tacksamhet och beundran för all personal som tog hand om mig; ambulanspersonal, akutmottagning, personal inom hjärtavdelning 4, röntgen- och operationspersonal. Ni gjorde alla ett professionellt arbete samt var mycket trevliga och positiva. Ni är mina hjältar! Stort och innerligt tack!

Håkan Sjöholm