Insändare: Brandberg: Jag har nu dubbelkollat kostnaderna

Flera insändarskribenter har de senaste veckorna skrivit till mig med anledning av sopsaltningen. Bland annat har signaturen "Vintercyklist" skrivit två gånger. Först påstod "Vintercyklist" att Liberalerna sagt nej till sopsaltning "som politisk markering". Jag svarade att det inte handlar om någon politisk markering utan om att sopsaltningen är orimligt dyr. Faktum är att sopsaltningen varit fem gånger så dyr per kvadratmeter som konventionell snöröjning/halkbekämpning.

I den andra artikeln från "Vintercyklist" (den 28 december) påstår "Vintercyklist" att jag i mitt första svar sagt att konventionell snöröjning och halkbekämpning "är effektiv". Det stämmer inte heller. Jag har aldrig uttalat mig om vad som är mer eller mindre effektivt. Jag har bara sagt att sopsaltning är för dyrt.

"Vintercyklist" skriver att mitt första svar "skapar politikerförakt". Själv menar jag att förakt snarare skapas när debattörer hittar på saker och lägger ord i motpartens mun. Därför hoppas jag att "Vintercyklist" nu slutar med detta.

Av flera insändarskribenter har jag fått frågan om kostnadsuppgiften kring sopsaltningen verkligen stämmer. Jag har nu dubbelkollat detta med den kommunala förvaltningen. Det besked jag fått är att sopsaltningen under försöksverksamheten totalt sett varit fem gånger dyrare per kvadratmeter jämfört med traditionell metod. Om sopsaltningen skulle permanentas och upphandlas skulle den troligen bli lite billigare. Uppskattningen från tjänstemännen är att den då skulle vara ungefär fyra gånger så dyr per kvadratmeter som traditionell metod.

Att medvetet fatta politiska beslut som fyr- eller femdubblar kostnaden för snöröjning är inget jag och Liberalerna vill ställa oss bakom. Vi har gått till val på att prioritera grundskola och äldreomsorg, och när det gäller vägar (inklusive gång- och cykelvägar) vill vi i L prioritera att laga potthål och sprickor. Först därefter kan vi ställa oss bakom massiva fördyringar av snöröjning/halkbekämpning.

Slutligen har flera insändarskribenter, inklusive "Vintercyklist", skrivit till mig och påpekat att gruset är för vasst och har sönder däcken på cyklarna. Jag vill tydliggöra att jag inte alls har någon avsikt att personligen försvara valet av grussort. Liberalerna vill naturligtvis att gruset ska vara så bra och skonsamt som möjligt för cyklisterna. Jag litar på att våra kloka ledamöter i tekniska nämnden ser till att ett så optimalt grus som möjligt används i kommunen.

Jesper Brandberg (L)

gruppledare och kommunalråd

