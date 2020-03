Insändare: Bussen till Hälla

Jag har skrivit förut om buss 12 till Hälla fackhandel. Levinsson, du skrev att ni skulle ta upp det i fullmäktige, men jag har inte hört ett ljud om vad det blev. Ska det vara så svårt för bussen att svänga in vid fackhandeln och släppa av folk där affärerna ligger? Sedan kan den åka in på sin vanliga gata där chauffören har sin vila och sedan svänga in igen vid fackhandeln och plocka upp folk.

Denna buss är väl först och främst till folk som är äldre och med särskilda behov. Som det är nu är den Västerås största enpersonstaxi, vilket inte kan generera särskilt mycket pengar. Så se till att göra om och göra rätt. Låt vår buss gå fram till fackhandeln.

Pia

