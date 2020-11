Insändare: Bygg själv

Kommentar på inlägget "Ge oss en skatepark i Irsta", VLT den 11 november.

Det är fel att växa upp med tanken om att någon annan ska betala för det man själv vill ha. Och att någon annan ska göra det åt en.

Vill ni ha något att skejta på: bygg det själva. Det behövs säkert inte en hel park, och jag lovar att ni kommer att ha roligt under tiden, och växa som personer av att tillverka något eget tillsammans. Det är inte svårt.

Jag uppmuntrar ditt intresse – men stå för kostnaden själv.

DIY - Do It Yourself

