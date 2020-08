Insändare: Cykelrensning önskas

Det är bra uppmaningar vi får att använda cykel till arbete, skola och affärer. Då slipper vi trängas lika mycket i kollektivtrafiken.

Dock är inte Västerås en bra och trygg cykelstad. Både Vasagatan och Stora gatan är starkt trafikerad, inte bara av bussar utan också av andra som inte har där att göra.

Nu kanske cyklandet ökar. Då ökar också behovet av platser att parkera sin cykel på. På Smedjegatan, Vasagatan, Stora gatan, Centralen står det ofta övergivna cyklar. I en tidigare insändare, den 27 maj 2013, svarade Ulf Palm, den 4 juni 2013, att skrotcyklar rensas bort ett par gånger per år. "In your dreams" Ulf. Det sker inte alls.

Sen hävdar han att Centralen inte är kommunal mark. Nähä. Kan man ändå inte önska en cykelrensning där?

Jag tror att Anna Thunell (MP) är ordförande och ansvarig för ett bra, rent och trevligt centrum. Anna: Se till att vi får bort alla skrotcyklar och därmed frigöra parkering för våra cyklar, för oss som gillar att cykla och behöver parkera ibland.

Ingemar Lindbergh

