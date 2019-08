Insändare: Dags för årensning – om politikerna kan enas

Är det dags för årensning i Västerås?

Förväntar mig herr Teljebäck (S) som förste man på flotten, pekande med hela handen, alltmedan herrar Kallsäby (C) och Brandberg (L) för livliga diskussioner om vem som ska hålla eller inte hålla i lien. Allt under kritiska blickar och tillrop från fru Unell (M) som betraktar spektaklet från Skarpskyttebron. Herr Thessén (SD) och fru Romlid (V) njuter av uppgörelsen från höger respektive vänstersida av ån. Fru Skure-Eriksson (C) och fru Thunell (MP) deltar ej aktivt ety de fastnat i den nyligen invigda faunapassagen vid Fiskartorget.

Slit och släp...

Vrång i Västerås

