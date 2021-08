Insändare: Därför porlar det inte i Svartån

Svar till "Svartån syns inte längre – varför då?", VLT den 6 augusti.

I insändaren undrar avsändaren bland annat varför det inte porlar längre och varför det ser ut som det gör i Svartån.

Att vattnet inte porlar är främst på grund av den låga vattennivån just nu. Det har även i år varit en lång, varm sommar och det har i sin tur påverkat vattenflödena. Svartån är ett naturligt vattendrag där förutsättningarna varierar längs sträckan och över året.

Vår inriktning är att ta bort så lite växtlighet som möjligt, både i och längs med våra naturliga vattendrag och sjöar. Anledningen till att vi gärna vill ha träd och buskar längs med vattendragen är att de är viktiga för den biologiska mångfalden, såväl på land som i vattnet. Det är en mängd arter som är knutna till just denna miljö. Så länge träden växer, ger de skugga till vattendraget. Det jämnar ut/sänker temperaturen i vattnet, vilket gynnar de vattenlevande organismerna. Blad och grenar som faller ner i vattnet är också viktigt substrat för bottenlevande djur, som sedan kan bli mat åt bland annat fiskar och fåglar. När trädet så småningom dör och faller ner i vattnet får det ytterligare värden i form av livsmiljö åt vissa arter. Det skapas en helt ny livsmiljö där småfiskar och insekter kan gömma sig, hitta mat och så vidare. Både levande och döda träd i vattnet är alltså väldigt viktiga. Ju mindre vi städar våra vatten desto bättre alltså, ur den aspekten.

Naturligtvis är säkerheten viktig vid bedömning av vilka träd som kan vara kvar, vi tar därför bort träd som utgör en risk för förbipasserande. Det är också viktigt att ta bort träd som dämmer upp vatten och kan leda till översvämning. Ser du något av detta får du gärna rapportera in det i vår trygghetsapp ”Tryggare Västerås”. Vi jobbar även aktivt med övergödningsfrågan för att motverka att våra vattendrag växer igen på grund av det.

När det gäller frågan om när vi kommer att rusta Svartåstråket så håller vi just nu på att ta fram ett gestaltningsprogram för detta, det vill säga ett program som visar hur platsen ska se ut och fungera. Projektet innefattar flera åtgärder som kommer att bedrivas etappvis under flera år för att anpassas till andra pågående projekt i området, såsom Faunapassagen och Karlslund. Enligt en preliminär tidplan ska Faunapassagen och intilliggande del av Svartåstråket komma igång under nästa år.

Susanna Hansen

vattensamordnare på Västerås stad

Malin Lundell

ingenjör på Västerås stad