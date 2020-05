Insändare: Därför undantas lärarstudenterna

Svar på insändaren Varför fler vuxna i klassrummet?, VLT 30 april.

Det är glädjande att du framhåller att det är härligt att vara lärare. Du och övriga medarbetare i den kommunala grundskolan i Västerås gör ett fantastiskt samhällsviktigt arbete i en svår tid. Verksamhetsledningen för de kommunala grundskolorna delar stoltheten med lärare och skolledare och har samtidigt stor respekt för att uppdragen just nu är extra utmanande.

Målet med våra beslut och direktiv är att bidra till en minskad smittspridning samtidigt som vi fortsätter att leverera vårt uppdrag; att utbilda dem som går på våra skolor.

De som kommer in i våra verksamheter ska vara noggranna med att vara helt friska och följa de rekommendationer och riktlinjer som gäller ur ett smittskyddsperspektiv. En vägledande princip för grundskolan har ändå varit att minska de externa besöken på skolorna. Det innebär att studiebesök, kulturaktiviteter och många andra aktiviteter har ställts in. Vi gör några undantag från den principen för att säkra tillgången på personal på kort och lång sikt: vi tar in vikarier och lärarstudenter.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett obligatoriskt moment som lärarstudenterna behöver för att få sin examen och lärarlegitimation. Västerås stad, liksom resten av Sverige, står inför stora utmaningar med att rekrytera behöriga lärare. Studenterna från Mälardalens högskola är viktiga framtida kollegor som snabbt behöver komma ut på arbetsmarknaden. Därför gör vi ett undantag från principen när det gäller dem.

Verksamhetsledningen för den kommunala grundskolan

Mia Lindh, verksamhetschef

Erik Johansson, verksamhetschef

Fredrik Ignell, biträdande verksamhetschef

