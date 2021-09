Insändare: Det som överlever, det överlever

Jag har stor tilltro till vår egen betydelse, men evolutionen bryr sig inte, utan det som överlever, det överlever. Atomerna i våra kroppar har troligtvis tidigare delats av många individer av olika arter på vår planet och mest sannolikt atomer med ett ursprung från galaxer far far away.

Vaccinmotståndare, om ni inte redan nu känner er hedrade av att dela med er av era atomer till andra individer, så för att förbättra överlevnadsoddsen för er själva och de ni påverkat, så har ni nog den mödosamma livsuppgiften framför er att bli sakkunniga inom de områden i vår demokrati vars expertis ni tappat förtroende för.

Tråkigt att ni accepterat risken att vara värddjur för än värre mutationer i deras strävan att förbättra sina överlevnadsodds. I bästa fall en risk till nytta för virologi- och medicinforskningen och vår framtida överlevnad.

Humanisten