Insändare: En fundering kring Plusmärkta artiklar

Jag sitter och läser på vlt.se och försöker komma in på Plus om just Coronaviruset, och det går inte. Jag kan tycka att ni ska ta bort Plus på sådana artiklar på grund av att alla inte har råd att betala för Plus. Det är viktigt att nå ut med information.

Jag förstår att det drar in pengar, men det är kanske viktigare att få ut en sådan här sak än tänka på plånboken

Jonny

Alla artiklar som vi publicerar är öppna den första timmen. På så sätt kan den som inte betalar läsa under den tiden. Efter en timme blir artikeln Plusmärkt.

För den som ännu inte är Plus-kund har vi just nu ett erbjudande – 8 kronor i veckan i 8 veckor. Mycket journalistik för de pengarna.

Att vi tar betalt för vår journalistik, oavsett ämne, är för övrigt helt naturligt. Jag tror att de allra flesta förstår att även journalistik kräver finansiering.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare

