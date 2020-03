Insändare: En snabbkurs – de eller dem

Replik. Jag håller helt med inlägget "VLT:s ledarskribenter behöver en kurs i svenska", den 28 februari.

R Mellquist föreslår en liten kurs i svenska när det gäller användandet av de och dem. I den nämnda artikeln har journalisten konsekvent använt dem i stället för de – men i de flesta fall upplever jag att det är tvärtom, det vill säga de används även som objektform. Så även i dagens tidning där man kan läsa: För de som inte har lust att ... Men samma person skriver sedan: För mig är det viktigt ... (ingen skulle väl skriva "för jag"?)

Här kommer en "snabb-kurs": Är du tveksam om det ska vara de eller dem – prova att sätta in jag respektive mig. Eller varför inte prova engelskans they och them. De = they, Dem = them.

Nästa gång kan vi diskutera skillnaden mellan var och vart.

Eva S

Anmäl text- och faktafel