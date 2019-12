Insändare: En total förnedring att bli gammal

Att bli äldre, att behöva stöd och hjälp, utelämnad åt samhällets ekonomiska svängningar och idérika nycker är inget jag ser fram emot.

Jag hoppas att jag blir som min mormor, pigg och allert in i det sista och fick somna in tvärt en dag hemma. Min kära mor låg ett helt år på geriatriken innan hon fick plats på vårdhem och sen dog hon en månad efter hon kommit dit. Min faster var i 90-årsåldern ensam och rullstolsburen och multisjuk. Det anns ingen plats någonstans. Hon fick sitta i sin stol i sitt hem i väntan på hemtjänst ett antal gånger per dag. Min kusin, som själv har MS, fick vara där dagar och kvällar för att hon inte skulle få dö ensam.

Förr i tiden fanns fattigstugorna, inte något att se fram emot men i dagens läge med alla fattigpensionärer och alla samhällets stödsystem som raseras, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan, pensioner, är det nog inte långt borta.

Att människor som slitit och släpat för att bygga upp detta samhälle ska bli behandlade som herrelöst boskap är en total förnedring.

En pensionär klarar inte dagens hyror och jag och några väninnor har diskuterat att bo kollektivt, där de friskaste och piggaste hjälper den som är sämre.

Samhället är i dag ingen garanti för ett värdigt liv längre. Till och med utanför Sveriges gränser har vårt lands problem uppmärksammats. Vi kan inte längre slå oss för bröstet med demokrati och medmänsklighet.

I vissa länder uppskattas och vördas äldre människor.

I Sverige står de äldre lägst i rang tillsammans med sjuka och arbetslösa.

Lilian Thomasson

