Insändare: Fel att fokusera på antalet döda?

Den senaste veckan har varit omtumlande för oss som, i brist på annat, försöker följa vad som händer i Sverige och världen. Tre saker sticker ut:

Antalet döda per dag i Sverige har en brant ökning, även om Tegnell (Folkhälsomyndigheten) nyss pratat om en stabil platå på cirka 60 döda per dag. När efterrapporteringarna kommer in så ligger vi i stället på cirkaa 90, det vill säga 50 procent högre.

Statsminister Löfven säger i en intervju på fredagen att han är helt övertygad om att vi gör rätt eftersom det baseras på forskning och att det börjar visa sig att vägen är den rätta. Vilken då forskning, undrar man? Alla andra länder vidtar alltså helt felaktiga åtgärder, alltså. Har de inte kollat vad forskningen säger? Och vilka tecken är det som avses, antalet döda är det då definitivt inte.

Förra veckan säger Tegnell i en intervju att det är fel att fokusera på antal döda, det är bara en liten, liten topp på ett isberg. Men var inte det huvudsyftet med våra åtgärder? Att hålla nere dödstalen? Om inte, vad är det då som går så bra att det motiverar våra över 2 000 döda? Tegnell kanske till slut har insett att det för närvarande går käpprätt fel.

Om vi jämför oss med våra nordiska grannar (Norge, Finland, Danmark) och Tyskland har vi till och med fredag 2 152 döda, de tillsammans 6 539. Om de hade haft våra dödstal (antal per miljon innevånare) hade de haft 20 874, det vill säga 14 335 fler döda.

Det känns verkligen inte bra när man inte kan lita vare sig på statsministern eller våra myndigheter i detta allvarliga läge.

