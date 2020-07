Insändare: Flyget en miljöfarlig verksamhet

Ett märkligt inlägg där man tycker att man skall stoppa nedläggningen av flygplatsen p g a att marken skulle vara förgiftad. Tvärtom man bör i så fall stoppa all flygtrafik omedelbart då man givetvis inte skall fortsätta med denna miljöfarliga verksamhet. Nu har man ju redan förstört delar av Björnöns fina skog. Kostnaderna för att sanera marken om så behövs får tas av dom som vill bygga där. Dessa kostnader torde vara mindre än vad byggrätterna innebär. En lång insändare på alla extra kostnader som uppstår tänker jag inte kommentera. Nu befinner sig hela flygindustrin i gungning och för att rädda SAS måste staten gå in med många miljarder och så ser det ut i övriga världen. Små flygplatser som inte bär sina kostnader har inget berättigande än i kanske några få undantag där inget alternativ finns typ Gotland. Elflyg är inget alternativ p g a en massa orsaker. Läs på ”Flyghjälp” vad Peter Omand Rasmussen skriver. I dag och förmodligen aldrig kan ett batteri bli så bra att det kommer i närheten av flygbränsle som går att göra mer miljövänligt. Jag skulle jämföra det med om en lastbil eller buss skulle köra några längre sträckor med batterier skulle vikten på batteriet väga långt mer än den last den kan ta. Dessutom så minskas vikten allt eftersom flygbränslet förbrukas medan vikten på batteriet finns kvar. Jag tror att majoriteten i Västerås om man sätter sig in i flygplatsfrågan skulle förorda en nedläggning. Varför skall vi sponsra en minoritets ”lyxresor”.

