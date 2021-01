Insändare: Flygplatsens varande eller ej

Om det stämmer, som en insändarskribent nämnde i sin insändare i VLT för några dagar sedan, att det per skattebetalare kostar cirka 222 kronor per år, eller drygt 18 kronor per månad för att fortsätta hålla Västerås flygplats vid liv, vad är det då att fundera över?

Den folkomröstning om flygplatsens varande eller inte, som ska genomföras i slutet av mars, tycker jag, att på grund av rådande pandemi, borde flyttas fram i tid, så alla som tänker rösta, "törs" göra detta under säkra förhållande.

Svän A Johansson

