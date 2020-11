Insändare: Följde restriktionerna – fick sparken

En sann berättelse från coronasverige, om en ung kille som vi kan kalla Per.

Per 20 år, blir jätteglad över att få ett arbete som timanställd. Per ställer gärna upp och arbetar övertid och är inte rädd för att ta i och arbeta hårt. Han blir snabbt en del av kollegiet på den nya arbetsplatsen. Han trivs jättebra med både arbetsuppgifter och kollegor.

Pers morfar går bort och Per beviljas ledighet för begravning. Per är en ansvarsfull kille, när han får symtom som kan vara corona, stannar han hemma.

Chefen ringer upp Per. Per får sparken. Chefen säger han har varit borta för mycket. Chefen vill inte lyssna på vad Per har att säga.

Per hade aldrig stannat hemma med de lätta symtom som han hade, men i coronatider måste vi alla ta vårt ansvar och stanna hemma vid minsta symtom. Det ansvaret borde även delas av arbetsgivare.

Jag som känner Per blir upprörd. Jag vet att det här är en kille som verkligen gör sitt allra bästa. Han är ansvarsfull, hjälpsam och inte är rädd för att arbeta. Jag tycker att han borde ta upp saken med facket.

Per är en ung kille i början på arbetslivet. Per vill inte göra sig obekväm på arbetsmarknaden av rädsla för att få jobb i framtiden, därför vill han inte blanda in facket. Per biter ihop. Per kommer att arbeta de två veckorna han har kvar på arbetsplatsen och har redan börjat söka nytt arbete.

Hur skall unga på arbetsmarknaden våga lita på att de har arbetet kvar om de stannar hemma vid coronasymtom? Hur ser ni politiker på detta?

Upprörd anhörig

