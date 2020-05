Insändare: Förbannade smittspridare på Coop Extra

Onsdag kväll cirka klockan 18.45 anländer jag till Coop på Stenby för att handla. Jag hade memorerat butiken när jag skriver min inköpslista. Det första jag ska ha är en förpackning med dill. Till min stora förvåning ser jag en man med ändan i vädret vid min dill, han vänder och vrider på en förpackning med stjälkselleri och så hostar han, rakt in i kylen. Han vänder på sitt huvud och då ser jag att han har ett munskydd på sig. Nu tittar han in i kylen igen och hostar igen. Men vad fan, rent ut sagt. Om jag inte hade problem med mina ben då hade jag sparkat honom i baken, rakt in i kylen. Förbaskade snuskhummer!

EvaMaria Maruska

