Insändare: Fortsatt avståndstagande krävs

Kommentar på inlägget "Det är fortfarande allas ansvar", VLT den 28 september.

Föredömligt komponerat. Förnuftig nivå på sakfrågan i inlägget.

Nu och framöver håller jag med om, att klokheten säger, att alla måste på sitt sätt efter förmåga bidraga till minskningen av kontakter personer emellan för att försvåra för smittan, att föras vidare. Detta berör alla oavsett åsikter om vaccinering.

Det kallas att kapa smittvägarna. Det handlar om mängden minskade närkontakter under individuella möten. Det är just närheten, avståndet, som avgör om ”elak smittgrobian” förmår hoppa över till annan. Det kan även ses som statstik, hur ofta och hur nära. Detta gäller alla former och typer av smitta. Du, dra ditt strå till stacken.

Bli en avståndstagare!

Hgm