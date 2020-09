En fråga som inte ställts angående byggandet av Ryska kyrkan vid Hässlö: Hur hamnade den just där? Var den tomten på något sätt ”till salu”? Tog ryssarna kontakt med Västerås stad och ville bygga en kyrka var som helst inom kommunen och en olycklig slump gjorde att de anvisades just den marken? Eller efterfrågades mark just där? Och skall flygplatsen läggas ner på grund av ”ooops, det här var ju inte bra...”?

Stina

