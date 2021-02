Insändare: Från flygplats till vägskräp

Det blir bra när folkomröstningen om flygplatsbolaget är över. Då kan alla kompetenta ingenjörer, beslutsfattare och förståsigpåare lägga fokus på en annan viktig samhällsfråga, nämligen nedskräpningen längs stadens vägar.

Skräp förfular, skapar otrygghet och är miljöfarligt. Jag har under 2021 städat och mätt nedskräpningen längs cirka 2 500 meter av Österleden. Per vecka sker ungefär 10 nedskräpningstillfällen per 1 000 meter på de mest utsatta partierna. Ska det se anständigt ut behöver stadens större vägar kantstädas så mycket som en gång per vecka.

Hur löser vi det på ett effektivt sätt? Med specialbyggt fordon med slangsug (något för COW att skissa på?), frivilliga plockare eller är det bättre att försöka stoppa tillflödet av skräp?

Vad säger stadens ingenjörer, Teknik- och fastighetsförvaltningen och ansvariga politiker? För som det ser ut nu, så ska vi väl ändå inte ha det?!

Jonas på Viksäng

