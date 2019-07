Insändare: Gör Summer Meet till 50-talsfest

Signaturen Clas M vill att det elände som drabbar Västerås varje sommar skall upplevas positivt. Vad är det för positivt med avgaser, fylla, bränder och bus? När skall Västerås verkligen börja tänka positivt och satsa på kvalitet?

Klart att vi vill bli nostalgiska och längtar tillbaka till femtiotalet då alla kurvor pekade uppåt. Det var PV 444, VW, sputnik, Elvis Presley, Jonny Cash, Bob Hope och Steve Jobs. Vad har vi idag? No Elvis, no Jobs, no Cash och no Hope. Femtiotalet var absolut inte bensinslukande plåtschabrak. De gick som taxi, direktörscontainers och tidningsbilar. Är det så vi vill minnas femtiotalet?

Om vi vill ha ”Summer Meet” i fortsättningen och vara stolta över det, varför inte göra det till en hyllning till femtiotalet? En helg med Rock, Ep, femtiotalets klädstilar, rockabilly, skinnpaj, brylkräm, wild west show, nöjets gröna ängar, drive in bio och Egons pannbiff med lök! Sedan kan man gärna glida till festligheterna i en amerikanare.

Clas Lundberg

