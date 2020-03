Insändare: Gör Västerås till världens första take away-fria stad

Jag är så trött på nedskräpningen i Västerås, vår oförmåga till attitydförändring och våra politikers oförmåga att agera, varför jag ger ett antal förslag med garanterad effekt.

- Visa mod och gör Västerås till världens första take away-fria stad.

- Take away bara tillåtet via drive thru.

- Ta 2 kronor i kommunalskatt per take awayförpackning (dryga böter om det inte efterlevs).

- Bara take away via betalkort och förpackningar kopplas till betalkortet och vid visst antal påkomna nedskräpningar (mobilscannade av vem som helst), så dras dryga böter direkt från betalkortet och kortägaren får själv bestrida böterna.

- Endast take away-dryck i egen medhavd mugg.

- Styckvis försäljning av cigaretter som tvingar konsumenten att ansvara för förpackningen.

- Genomskinliga skräpkorgar så att pantburkar och flaskor blir synliga så att skräpkorgarna inte behöver genomletas, alternativt utvändiga burk- och flaskställ för att helt undvika genomletning.

- Pant på alla former av förpackningar.

- Tuggummiförbud.

- Håll Västerås rent kampanjer och dagar.

Mer eller mindre genomförbara förslag, men andemeningen är – gör något och gör det nu.

Jag försöker plocka fem skräp om dagen, vilket tyvärr är ett sisyfosarbete här i Västerås.

Anders Olsson

