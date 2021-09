Insändare: Gotlandsgatans äldreboende – endast en tillfällig lösning

Svar på inlägget "Skamligt hur de behandlas", VLT den 13 september.

2015 var kön till äldreboenden nära 100 personer och Västerås stad klarade inte av att som krävs erbjuda plats på äldreboende inom tre månader. Marcus Jacobson (M) och undertecknad drev på för att i det läget utnyttja det då färdigställda privata äldreboendet på Gotlandsgatan. Efter en lång process blev det också så. Men för alla inblandade, äldrenämnden och Attendo som drev boendet, var detta en tillfällig lösning i väntan på att stadens egna äldreboenden skulle står klara. Och den 31 december 2022 går hyresavtalet om Gotlandsgatan ut och detta avtal kan inte förlängas. Att fortsätta driva äldreboendet skulle vara olagligt.

Om äldreboendet på Gotlandsgatan skulle drivas även efter den 31 januari 2022 hade det som signaturen AT skriver varit nödvändigt att starta en ny upphandlingsprocess redan under fösta halvåret 2020. Men vid denna tidpunkt fanns ingen som lyfte frågan inte äldrenämnden, inte äldrenämndens förvaltning och inte heller vad jag vet Attendo.

Det som inte fungerat här är informationen. Vid ett informationsmöte under våren fick jag från en anhörig höra att pappan flyttade in så sent som i februari utan att få någon som helst information om vad som gällde. Detta är upprörande och ytterst beklagligt. För mig är det högst begripligt att anhöriga och boende, ja till och med Attendos chef på plats inte visste någonting reagerar på den bristande informationen om vad som komma skall.

En från hjärtat kommen ursäkt från min sida för hur informationen om Gotlandsgatans framtid fungerat.

Bengt-Åke Nilsson (L)

Ordförande äldrenämnden