Insändare: Hacka inte bara på Comhem

Det har varit flera insändare där folk klagar på Comhem. Nu hör det till saken att deras motpart är TV4 och Telia och dessa vill inte ha ett möte om sändningsrätten med Comhem, varför vill inte TV4/Telia berätta om. Alltså är TV4/Telia, som jag ser det, minst lika skyldiga till tvisten.

Om jag ska vara skeptisk så ser det i mina ögon ut att vara ett taktiskt drag av TV4/Telia att utestänga konkurrenten Comhem från TV4-kanalerna samt C More och därför få över Comhem-kunder till sig. Om så är fallet så anser jag att detta går över gränsen då TV4 ska vara en reklambekostad kanal för det svenska folket, åtminstone var det så från start och under Bonnier-tiden.

Fortsätt att klaga, men ge er också på Comhems motpart TV4/Telia.

Gunnar Bygdén

