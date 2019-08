Insändare: Hög standard på Pensionat Regionen

Jag vill dela med mig av mitt utflyktsmål i sommar. Jag har besökt Pensionat Region Västmanland vid ett antal tillfällen under sommaren, ja under senaste året.

Avsaknad av bil har ordnat med transport till sjukhuset genom att ringa Sjukresor och beställa sjuktransport från bostaden till ingång 34, onkologen. Bokning av transporten har fungerat bra. Väntan på att bli kopplad till en handläggare kan i bland bli lång. Bilen kommer alltid. Bra bemötande från personalens sida.

Jag har bott på avdelning 80 onkologen på Pensionat Regionen. Ett förnämligt pensionat. Enkelrum var reserverat för mig. Helt fantastiskt vad pensionatet har pressat priset vid Travera, 100 kr per dygn. Vad ingick? Enkelrum och all inclusive (frukost, fm kaffe, lunch, em kaffe, middag och kvällsfika). Valmöjligheten är stor mär det gäller val av mat. Maten är vällagad och riklig. Valet av dryck är något mer begränsad. Jag skulle dricka minst två liter per dygn. Kontroll! När jag började min cytostatikabehandling kontrollerades att 20 droppar (rosévin?) rosafärgad cytostatika injicerades i min kropp.

Mycket tuff behandling. Min kropp reagerade direkt. Blodtryck, puls och syreupptagningsförmåga mättes först varje kvart och därefter varje halvtimme.

All personal på onkologavdelningen var helt fantastisk. Fanns där för mig och mina frågor.

Vid bokningen beställdes rum mot öster med morgonsol. Jag hade en tro att värmen skulle bestå. 30 grader sol och stillastående luft.

Personalen presenterade ett schema för min behandling. Väl hemma slår cytostatikan ut mig helt. Att vilja men inte kunna göra något har varit påtagligt under sommaren. Infektionsrisken har också begränsat min handlingsfrihet. Rådet jag fick var vila och ta det lugnt.

Känslan att efter behandlingen återfå krafterna går inte att beskriva.

