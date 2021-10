Insändare: Hur ska Västerås ökande trafikproblem lösas?

Under de senaste åren har vi alla märkt hur trafikbelastningen ökat på alla större vägar i staden, för att inte tala om trängseln på E18 på morgonen och eftermiddagen. Men vad är då framtidsplanen? Hur ska Västerås klara av ökad pendling, antal invånare och ökade transporter till, från och genom staden? för att inte tala om hur mycket en liten trafikolycka påverkar trafiken.

I dag finns det inga planer på att utvidga och bygga nya vägar i/runt Västerås för att möta nuvarande och framtida behov. E18 är underdimensionerat och i de centrala delarna går det inte att hålla motorvägsanpassade hastigheter. Utöver detta har vi även Öster- och Norrleden som även de ofta är tätpackade, speciellt då något händer på E18. Detta fungerar inte och behöver lösas, en plan borde redan vara på plats.

Enligt mig så finns det bara en fullvärdig lösning för att underlätta för oss Västeråsare – flytta E18. Genomförs detta så kan nuvarande E18 användas för intern transport inom staden och avlasta övriga vägar i staden.

Förslag på sträckning för E18 är antingen att bygga en tunnel från nuvarande E18 vid Hälla/flygplatsen till strax efter Erikslund. Detta kombinerat med endast en avfart i Västerås, även denna en tunnel, som leder ut till Finnslätten för att avleda större del av all tung trafik från Västeråsvägarna. För de trafikanter som vill åka in till Västerås ska dessa ledas in på nuvarande E18.

Ett annat alternativ skulle vara att flytta sträckningen norrut och därmed cirkulera staden och närheten till industrier skulle även hjälpa att minska tunga transporter i de centralare delarna av staden.

Så vad är planen? Vad ska tänker Trafikverket och Västerås Stad?

Erik S