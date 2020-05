Insändare: Hur tänker kommunen agera för att hjälpa idrottsföreningarna?

Nu i dessa tider med Corona-kris som i sin tur leder till att samhället står still och att företag permitterar, varslar och går i konkurs så går även många idrottsföreningar på knäna.

Varför då? Jo, därför att cuper ställs in, företag minskar sin sponsring och klubbarnas kioskförsäljning minskar eller uteblir helt. Det är helt rimligt att cuper ställs in för att bidra till minskad smittspridning och det är fullt rimligt att företag minskar sin sponsring när det är tuffare tider. Att kioskförsäljningen minskar är självfallet en konsekvens av det förstnämnda samt att klubbarna tagit sitt ansvar och ställt in inomhusträningarna.

Alla tar sitt ansvar förutom kommunen som äger och förvaltar anläggningarna och i slutändan fakturerar hallhyror och planhyror precis som om allt är som vanligt.

Här skulle jag vilja ha ett svar av politikerna. Många privata fastighetsvärdar sänker t.ex hyror och hjälper sina hyresgäster hur tänker kommunen agera för att hjälpa idrottsföreningarna? Tänker ni ta ert ansvar eller låta det gå ut över idrottsverksamheten i form av inställda träningar för barnen eller höjda avgifter för föräldrarna.

Småbarnsförälder

