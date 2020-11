Insändare: I dagens samhälle är allt mycket komplicerat

Kommentar på insändaren "Bygg själv", VLT den 18 november.

Jag håller i princip med om det som signaturen DIY - Do It Yourself skriver, men problemet är väl att alla inte har en egen tomt att bygga på, är duktig eller har kunskap om att lämna in alla handlingar för att få tillstånd att bygga själva.

Nu vet jag inte om en skejtpark är bygglovspliktigt men jag är rätt säker på att man behöver någon form av tillstånd och jag tvivlar på att man får bygga den hur som helst, med tanke på säkerhet och så vidare så då krävs en ritning. Det är väl nästan så att man behöver bygglov för en koja i skogen.

Så alla ni som klagar på dagens unga för att de är oföretagsamma, tänk ett steg till, för i dagens samhälle är allt mycket mer komplicerat än när vi stofiler var små.

Micke

